Спецпредставитель Трампа оправдался за свои встречи с Путиным

Стив Виткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф заявил, что "поступил правильно", встретившись с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американское чиновник сказал в интервью для Breitbart News .

Издание пишет, что спецпосланник Трампа "испытал определенную критику за недавнюю встречу с Путиным, однако он очень уверен, что действовал правильно по поручению президента (Дональда Трампа) и гордится разговорами, которые провел со всеми привлеченными сторонами".

Реклама

"Я разговаривал с обеими сторонами - как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми. И я разговаривал с президентом Путиным. Соглашения не будет без одобрения президента Путина. Он является лидером Российской Федерации. Поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным - это нечто, против чего люди каким-то образом выступают". Виткофф.

Виткофф подчеркнул, что "разговаривал с обеими сторонами". По его словам, он не понимает политиков, против личных разговоров с “фюрером” РФ.

"Нам нужно разговаривать со всеми. Мы должны пообщаться со всеми заинтересованными сторонами в этом конфликте – и мы не можем принять на веру версию других о том, что они думают (каждая из сторон конфликта). Мы должны услышать это сами", – добавил американский политик.

Кроме того, посланник выразил надежду на то, что личная встреча украинского президента Владимира Зеленского и диктатора страны-агрессорки Владимира Путина состоится.

Реклама

Встречи Виткоффа с Путиным

Виткофф не менее четырех раз встречался с Путиным в Москве и Санкт-Петербурге - 11 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля. В Белом доме выразили разочарованные переговорами Виткоффа с Путиным . В частности, в Штатах обеспокоены тем, что он проводит переговоры с Кремлем без сопровождения профессиональных советников и дипломатов. Иногда даже пользуясь услугами русских переводчиков, что нарушает дипломатические протоколы.

Кроме того, республиканцы возмущены ролью спецпосланника Трампа в переговорах. В частности, некоторые были столь обеспокоены очевидной пророссийской позицией политика в интервью Карлсону, ведь риторика спецпредставителя повторяла риторику Кремля.

После критики в свой адрес советник Трампа объяснил, зачем постоянно летает к Путину. По его словам, без диалога с диктатором РФ Владимиром Путиным невозможно остановить войну на Украине.

Дата публикации 14:39, 12.05.25 Количество просмотров 5 Россия является главной угроза будущему Евросоюза, - Стефанчук в Будапеште