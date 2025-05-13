Как отпугнуть птиц от вишни, черешни и малины: три лучших способа

Фольга. Чтобы воспользоваться этим трюком, нужно взять леску или веревку и натянуть между кустами и деревьями. Затем прикрепите к веревке полоски фольги, когда они будут колебаться на ветру, то будут сверкать на солнце и издавать шум. Для птиц эти сигналы означают опасность, поэтому они не будут подлетать к ягодам.