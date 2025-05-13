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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Как отпугнуть птиц от вишни, черешни и малины: три лучших способа

Эти простые лайфхаки помогут отвадить птиц от ягод, не причиняя им вреда.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как отпугнуть птиц из сада

Как отпугнуть птиц из сада / © www.freepik.com/free-photo

Да, птиц можно назвать настоящими помощниками в саду, ведь они уничтожают насекомых-вредителей. Но они также могут лакомиться ягодами, тем самым уничтожая весь урожай. Есть три лучших способа, которые помогут быстро отвадить птиц от ягодных деревьев и кустов, не причиняя пернатым вреда.

Как отпугнуть птиц от вишни, черешни и малины: полезные советы

  • Фольга. Чтобы воспользоваться этим трюком, нужно взять леску или веревку и натянуть между кустами и деревьями. Затем прикрепите к веревке полоски фольги, когда они будут колебаться на ветру, то будут сверкать на солнце и издавать шум. Для птиц эти сигналы означают опасность, поэтому они не будут подлетать к ягодам.

  • Резкие запахи. Можно обработать кусты и плодовые деревья раствором с добавлением чеснока или эфирных масел с запахом хвои и цитрусовых.

  • Укрытие деревьев. Такой трюк считается одним из самых эффективных. В специализированных магазинах и рынках продаются сетки для укрытия деревьев от пернатых. Они совсем не повлияют на внешний вид сада и не будут препятствовать созреванию ягод.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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