Як відлякати птахів від вишень, черешень та малини: три найкращі способи

Фольга. Щоб скористатися цим трюком, треба взяти волосінь чи мотузку й натягнути між кущами та деревами. Потім прикріпіть до мотузки смужки фольги, коли вони коливатимуться на вітрі, то виблискуватимуть на сонці й видаватимуть шум. Для птахів ці сигнали означають небезпеку, тому вони не підлітатимуть до ягід.