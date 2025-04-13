Боронячи Україну від ворога на фронті, загинув музикант Валентин Ємбрик

Валентин Ємбрик

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Музикант і воїн Валентин Ємбрик віддав життя за Україну. Він загинув виконуючи бойове завдання у Запорізькій області.

Про це повідомили у Бурштинській міській раді.

«Знову чорна звістка сколихнула нашу громаду. Після тривалих днів невідомості ми змушені прийняти болючу правду… 26 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, загинув наш земляк, молодший сержант Валентин Ємбрик», — йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що молодший сержант Валентин Ємбрик вважався безвісти зниклим від лютого 2025 року. Хоча були підстави припускати найгірше, рідні не втрачали надії. На жаль, вона не справдилася — його загибель підтверджено.

Валентин Миколайович Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в Ужгороді, а дитинство і юність провів у Бурштині. З юних років займався музикою — грав на скрипці, виступав у ансамблі «Кредо», навчався в Київській академії мистецтв і з відзнакою здобув диплом бакалавра. Працював у столичних музичних колективах та викладав у музичній школі, вступив до магістратури Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра.

З початком повномасштабної війни Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ у січні 2023 року, пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА, створив разом із побратимами ефективний взвод «Махно-груп». Під час бойових дій постійно вдосконалював навички, був фахівцем своєї справи, діяв на небезпечному напрямку та знаходився під постійним прицілом ворога. Його слова: «Спочатку треба виграти війну, щоб ми могли жити у вільній Україні», — стали символом його життєвого вибору.