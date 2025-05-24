Чому Маск відійшов від політики: WP розкрило непублічні причини

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск на початку другої каденції президента США Дональда Трампа був найпомітнішою необраною політичною фігурою в новій адміністрації Білого дому. Його відхід від політики зумовлений зовсім не тим, що бізнесмен за цей час «зробив достатньо».

Про непублічні причини повідомляє Washington Post.

Обізнані люди, з якими поспілкувалися журналісти видання, стверджують, що Ілон Маск розчарувався через труднощі в досягненні результатів.

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Мільярдер не очікував, що його політичну діяльність на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) настільки негативно сприйматимуть.

Реакція на політичну діяльність Маска переросла у глобальні протести на зарядних станціях і дилерських центрах Tesla — доходило до вандалізму, кидання коктейлів Молотова і стрілянини.

Це змусило мільярдера занепокоїтися особистою безпекою та безпекою своєї родини.

Ще однією причиною його відходу від політики джерела WP назвали прагнення Ілона Маска відновити свою активну участь у керівництві своїх двох компаній — Tesla і SpaceX.

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Уже у квітні він заявив, що має намір зменшити свою роботу в політиці, щоб приділяти більше часу власним компаніям, зокрема Tesla, яка повідомила про значне падіння прибутків у першому кварталі.

Щодо компанії SpaceX, то Ілон Маск досі плекає надію невдовзі відправити людей на Марс.

У травні бізнесмен оголосив про плани витрачати «набагато менше» на політику, заявивши, що «зробив достатньо». Насправді ж захоплення Маска політикою зійшло нанівець через особисті втрати й труднощі з досягненням результатів.

Нагадаємо, статки американського бізнесмена Ілона Маска опустилися нижче позначки у 300 млрд доларів уперше від листопада 2024 року. Це сталося на тлі фінансових потрясінь, спричинених тарифами президента США Дональда Трампа, які вдарили навіть по його союзниках. Водночас Маск почав тонко критикувати політику Трампа.

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