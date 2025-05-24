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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью 24 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Краматорский р-н (Донеччина);

  • Бровары/р-н (Киевщина);

  • Винницкая;

  • Одесса/Черноморск;

  • Житомирщина;

  • Киев;

  • Бориспольский, Обуховский, Фастовский р-ны (Киевщина);

  • Днепропетровщина;

  • Покровск/р-н (Донеччина);

  • Харьковщина;

  • Изюм/р-н (Харьковщина);

  • Днепр/р-н.

Напомним, что РФ мощно атаковала Киев дронами: озвучены первые последствия атаки.

Ночная атака на Киев 24 мая 2025: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения.

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