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Ночью 24 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 24 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Краматорский р-н (Донеччина);
Бровары/р-н (Киевщина);
Винницкая;
Одесса/Черноморск;
Житомирщина;
Киев;
Бориспольский, Обуховский, Фастовский р-ны (Киевщина);
Днепропетровщина;
Покровск/р-н (Донеччина);
Харьковщина;
Изюм/р-н (Харьковщина);
Днепр/р-н.
Напомним, что РФ мощно атаковала Киев дронами: озвучены первые последствия атаки.
Ночная атака на Киев 24 мая 2025: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения.