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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украину атаковали вражеские дроны: где летают

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • Группа "Шахедов" на востоке Сумщины — курсом на запад.

  • Группа "Шахедов" на севере, юге и в центре Сумщины — курсом на Черниговщину.

  • Группа враждебных БПЛА Черниговщине — двигаются на Киевщину.

  • БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.

  • Ударные БПЛА на востоке Киевщины — курсом на запад.

  • "Шахед" на севере Полтавщины — курсом на запад.

  • БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.

  • Киев — ударные БпЛА в пригороде с востока.

В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.

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