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- Украина
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Украину атаковали вражеские дроны: где летают
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.
В ночь на 24 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Группа "Шахедов" на востоке Сумщины — курсом на запад.
Группа "Шахедов" на севере, юге и в центре Сумщины — курсом на Черниговщину.
Группа враждебных БПЛА Черниговщине — двигаются на Киевщину.
БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.
Ударные БПЛА на востоке Киевщины — курсом на запад.
"Шахед" на севере Полтавщины — курсом на запад.
БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.
Киев — ударные БпЛА в пригороде с востока.
В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.