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- Украина
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В Одессе произошли взрывы
Воздушная тревога на юге была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Днем 23 мая в Одессе произошли сильные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.
Об этом сообщают местные медиа и мониторинговые чаты.
"Взрыв в Одессе. Еще взрыв в Одессе", - сообщили корреспонденты "Суспільного".
Заметим, что тревогу в Одесской области объявили в 14:10 из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга. Уже через две минуты в городе раздались взрывы. Мониторинговые чаты информировали о выходе баллистики.
Как сообщалось, утром в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. В частности, в пригороде Одессы поврежден частный дом. Пострадали два человека.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что утром россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу.