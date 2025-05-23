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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе произошли взрывы

Воздушная тревога на юге была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Одесса.

Одесса. / © unsplash.com

Днем 23 мая в Одессе произошли сильные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.

Об этом сообщают местные медиа и мониторинговые чаты.

"Взрыв в Одессе. Еще взрыв в Одессе", - сообщили корреспонденты "Суспільного".

Заметим, что тревогу в Одесской области объявили в 14:10 из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга. Уже через две минуты в городе раздались взрывы. Мониторинговые чаты информировали о выходе баллистики.

Как сообщалось, утром в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. В частности, в пригороде Одессы поврежден частный дом. Пострадали два человека.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что утром россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу.

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