РФ атаковала Украину баллистикой и "Шахедами": сколько целей сбито

Беспилотник. / © ТСН.ua

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В ночь на 23 мая армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и выпустила 175 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило 150 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации ПС, противовоздушная оборона обезвредила 150 БпЛА типа Shahed: 91 дрон сбит огневыми средствами поражения, 59 - локационно потеряны. Силы ПВО работали на востоке, западе, севере, юге и в центре Украины.

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В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесщина, Черновичина и Ивано-Франковская область.

Заметим, что россияне ударили ракетой из Ростовской области, а беспилотниками – из Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночью в Украине была объявлена тревога из-за угрозы ударов беспилотников. Дроны нацелились на западные области. Да, Ивано-Франковске да Черновицкую область атаковали беспилотники. Мылось без пострадавших.

Отмечается, что на Буковине целью врага стала инфраструктура УЗ. Войска РФ атаковали железную дорогу. Зафиксированы повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.

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Кроме того, с утра россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу. Оккупанты применили БПЛА, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Дата публикации 20:17, 22.05.25 Количество просмотров 10 Дроны своими руками: как бойцы собирают и совершенствуют беспилотники