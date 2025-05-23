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В Одесі сталися вибухи
Повітряну тривогу на півдні було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.
Вдень 23 травня в Одесі сталися потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу та просили мешканців міста перебувати в укриттях.
Про це повідомляють місцеві медіа та моніторингові чати.
“Вибух в Одесі. Ще вибух в Одесі”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Зауважимо, що тривогу на Одещині оголосили о 14:10 через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Вже за дві хвилини у місті пролунали вибухи. Моніторингові чати інформували про вихід балістики.
Як повідомлялося, зранку у низці областей було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Зокрема, у передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Постраждало двоє людей.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що зранку росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.