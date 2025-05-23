В Одесі сталися вибухи

Одеса. / © unsplash.com

Реклама

Вдень 23 травня в Одесі сталися потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу та просили мешканців міста перебувати в укриттях.

Про це повідомляють місцеві медіа та моніторингові чати.

“Вибух в Одесі. Ще вибух в Одесі”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Реклама

Зауважимо, що тривогу на Одещині оголосили о 14:10 через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Вже за дві хвилини у місті пролунали вибухи. Моніторингові чати інформували про вихід балістики.

Як повідомлялося, зранку у низці областей було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Зокрема, у передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Постраждало двоє людей.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що зранку росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 163 Діти серед постраждалих: моторошний удар по Київщині! Суми без світла й води