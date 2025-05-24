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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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159
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1 хв

Україну атакували ворожі дрони: де літають

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Група "Шахедів" на сході Сумщини — курсом на захід.

  • Група "Шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.

  • Група ворожих БпЛА Чернігівщині — рухаються на Київщину.

  • БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.

  • Ударні БпЛА на сході Київщини — курсом на захід.

  • "Шахед" на півночі Полтавщині — курсом на захід.

  • БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.

  • Київ — ударні БпЛА в передмісті зі сходу.

У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.

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