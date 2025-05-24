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Україну атакували ворожі дрони: де літають
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.
У ніч проти 24 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Група "Шахедів" на сході Сумщини — курсом на захід.
Група "Шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини — курсом на Чернігівщину.
Група ворожих БпЛА Чернігівщині — рухаються на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.
Ударні БпЛА на сході Київщини — курсом на захід.
"Шахед" на півночі Полтавщині — курсом на захід.
БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.
Київ — ударні БпЛА в передмісті зі сходу.
У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.