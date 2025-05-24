Європа шукає підтримки у Китаю: про що говорили Мерц і Сі Цзіньпін

Європа хоче, щоб Китай підтримав її мирний план щодо України

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У світлі змін позиції президента США Дональда Трампа щодо України та всієї Європи федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну підтримати зусилля Європи щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Про зміст телефонної розмови лідерів Німеччини та Китаю пише The Guardian.

«Під час своєї першої телефонної розмови з моменту вступу на посаду минулого місяця Мерц розповів Сі про спільні зусилля Європи та ЄС щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні і закликав Китай підтримати ці зусилля», — йдеться у публікації.

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У відповідь Сі Цзіньпін сказав, що хотів би бачити «стабільні та передбачувані зв'язки» між Китаєм та Німеччиною.

«Світ сьогодні зазнає прискорених змін, небачених за століття. При цьому зміни та хаос у міжнародній ситуації зливаються воєдино», — зазначив Сі, згідно з китайською офіційною стенограмою телефонної розмови.

Окрім війни в Україні лідери держав обговорили економічні відносини та необхідність «чесної конкуренції».

Нагадаємо, Європа втратила ключового союзника , оскільки Трампа більше не цікавить припинення вогню в Україні. Президент США відмовився вводити нові санкції проти РФ разом із європейськими союзниками.

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