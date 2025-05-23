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Росія вдарила по Київщині дронами: є постраждалі
Наразі ворожа атака триває.
У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Постраждали чоловік 54 років і жінка 50 років. В обох — осколкові поранення стегна, їх госпіталізовано до медичного закладу. За словами медиків, загрози для життя немає.
У результаті влучання дрону також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль, що перебував на подвір’ї.
«Наслідки атаки ліквідовують. Постраждалим надається необхідна медична допомога», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, внаслідок дронової атаки РФ, у Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на відкриту територію.
Внаслідок інциденту було пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, однак минулося без загоряння. На щастя, обійшлося без потерпілих.