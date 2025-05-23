Россия ударила по Киевщине дронами: есть пострадавшие

Шахед / © ТСН.ua

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В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

Пострадали мужчина 54 года и женщина 50 лет. У обоих — осколочные ранения бедра, они госпитализированы в медицинское учреждение. По словам медиков, угрозы для жизни нет.

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В результате попадания дрона также поврежден частный жилой дом и находившийся во дворе автомобиль.

«Последствия атаки ликвидируют. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ОВА.

Напомним, в результате дроновой атаки РФ в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на открытую территорию.

В результате инцидента были повреждены 4 автомобиля и окна здания, однако обошлось без возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.

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