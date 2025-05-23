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Россия ударила по Киевщине дронами: есть пострадавшие
Вражеская атака продолжается.
В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.
Пострадали мужчина 54 года и женщина 50 лет. У обоих — осколочные ранения бедра, они госпитализированы в медицинское учреждение. По словам медиков, угрозы для жизни нет.
В результате попадания дрона также поврежден частный жилой дом и находившийся во дворе автомобиль.
«Последствия атаки ликвидируют. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ОВА.
Напомним, в результате дроновой атаки РФ в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на открытую территорию.
В результате инцидента были повреждены 4 автомобиля и окна здания, однако обошлось без возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.