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Астрологический прогноз на 24
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно решить старые проблемы, посмотрев на них с новой – неожиданней – точки зрения.
Символ дня: Якорь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий – символ спокойствия, надежности и чистоты.
Счастливые камни дня: селенит, изумруд, чароит.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени, стопы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, но только в том случае, если вовремя обратиться за врачебной помощью
Питание дня: можно поститься, от цитрусовых и картофеля необходимо отказаться.
Стрижка дня: день благоприятен не только для стрижки, но и для окрашивания и укладки.
Дачные работы дня: можно делать обрезку и прививку плодовых деревьев.
Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, использующие волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими – нужно обратить на них внимание.
Табу дня: переохлаждение может нести опасность, поэтому необходимо его избегать.
Цитата дня: «Убей врагов собственным успехом и похорони их своей улыбкой» (Квон Джиен).
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