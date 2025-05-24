Астрологический прогноз на 24

Якорь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно решить старые проблемы, посмотрев на них с новой – неожиданней – точки зрения.

Символ дня: Якорь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий – символ спокойствия, надежности и чистоты.

Счастливые камни дня: селенит, изумруд, чароит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, голени, стопы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, но только в том случае, если вовремя обратиться за врачебной помощью

Питание дня: можно поститься, от цитрусовых и картофеля необходимо отказаться.

Стрижка дня: день благоприятен не только для стрижки, но и для окрашивания и укладки.

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Дачные работы дня: можно делать обрезку и прививку плодовых деревьев.

Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, использующие волшебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими – нужно обратить на них внимание.

Табу дня: переохлаждение может нести опасность, поэтому необходимо его избегать.

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Цитата дня: «Убей врагов собственным успехом и похорони их своей улыбкой» (Квон Джиен).

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