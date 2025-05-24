Астрологічний прогноз на 24 травня

Якір / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна вирішити старі проблеми, подивившись на них із нової — несподіваної — точки зору.

Символ дня: якір.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій — символ спокою, надійності та чистоти.

Щасливе каміння дня: селеніт, смарагд, чароїт.

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За якусь частину тіла відповідає: ноги, гомілки, стопи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко і швидко, але тільки в тому разі, якщо вчасно звернутися за лікарською допомогою

Харчування дня: можна постувати, від цитрусових та картоплі необхідно відмовитися.

Стрижка дня: день сприятливий не тільки для стрижки, але і для фарбування та укладання.

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Дачні роботи дня: можна робити обрізання та щеплення плодових дерев.

Магія та містика дня: гарний результат дадуть ритуали, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими — треба звернути на них увагу.

Табу дня: переохолодження може нести небезпеку, тому необхідно його уникати.

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Цитата дня: «Убий ворогів власним успіхом і поховай їх своєю усмішкою» (Квон Джієн).

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