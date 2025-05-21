Живцювання троянд влітку: як і коли? / © Pexels

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Живцювання троянд влітку: плюси і мінуси

Головні переваги живцювання троянд влітку:

не потрібно переживати, що з'явиться дика поросль;

термін життя троянди з живця набагато довший, аніж у щепленної рослини;

посадковий матеріал легко дістати.

Мінус є, але він всього лише один: завжди є ризик того, що вкорінений живець не зможе пережити зиму через слабке коріння. З цього випливає відповідь на запитання: в якому місяці найкраще живцювати троянду? Якщо зробити це у липні, рослина матиме більше шансів перезимувати. А ось живець, вкорінений у серпні, вже може стикнутися з певними проблемами.

Як обрати живець та кілька слів про підготовку до живцювання

Хоча правил не дуже багато, фахівці радять все ж враховувати їх всі, щоб літній живець троянди точно вкорінився:

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Якщо вас цікавить, чи можна живцювати троянди під час квітіння, варто запам'ятати, що найкраще брати гілку з бутоном, який вже почав розпускатися. Стебло не повинне бути старим, але й не беріть надто молоду гілку. Вік стебла можна зрозуміти, якщо обламати кілька шипів. Вони легко відламуються на гілках, які підходять для живцювання. Найкращий час для зрізання троянди вранці, коли стебла насичені вологою. Потрібно відрізати стебло довжиною 12-16 см, важливо, щоб воно мало кілька здорових бруньок без пошкоджень. Нижній зріз повинен бути косим, відразу під брунькою, а верхній — прямим та на кілька сантиметрів вище за бруньку. Живець рекомендовано звільнити від шипів.

Зрізані живці потрібно на кілька годин (а ще краще на добу) поставити у стимулятор утворення корінців. Тоді коріння з'явиться вдвічі швидше. Якщо у вас немає спеціального засобу, можна використати народні рецепти. Накапайте в склянку з водою 20 крапель соку алоє і розчиніть 1 чайну ложку меду. Такий напій буде стимулювати процес розподілу клітин.

Липневе висаджування живців троянди в ґрунт: етапи

Живцювання троянд: висаджування в ґрунт / © Pexels

Висаджування живця троянди в ґрунт не складе труднощів, якщо дотримуватися простої інструкції:

Оберіть тінисте місце, адже пряме сонячне проміння може пошкодити живець. Приготуйте суміш з дерну та перегною — її використовують для першого шару. Потім насипте суміш з піску і торфу. Живець потрібно поглибити в насип не більше ніж на 2 см. Якщо його надто сильно заглибити, корінець буде утворюватися довше. Майбутню троянду потрібно накрити прозорою пластиковою пляшкою без верхівки чи банкою. Так буде зберігатися волога і утворяться тепличні умови. Поливайте потроху, щоб ґрунт постійно перебував у зволоженому стані.

Зверніть увагу, що гній для висаджування живців троянд не підходить. Вони можуть почати підгнивати.

Тепер залишилося тільки дочекатися, коли живець пустить коріння і дасть перші пагони. На зиму молоді троянди потрібно щільно вкрити ялиновими гілками, листям, травою. Навесні ж можна буде пересадити на постійне місце вирощування.

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Як виростити троянду зі зрізаної гілки: способи вкорінювання

Існують нетрадиційні способи вкорінення живців троянд, які чудово зарекомендували себе:

У картоплі — візьміть середню картоплину, приберіть її бруньки, зробіть заглиблення і вставте в нього живець. Посадіть картоплину у ґрунт чи горщик. Накрийте банкою чи прозорою пластиковою пляшкою без верхівки.

У газеті — живці потрібно розкласти у газеті на відстані кількох сантиметрів, верхівки повинні виглядати з неї, а нижня частина лежати на лінії середини газетного прямокутника. Нижній шар паперу зімніть в рулон. Змочіть його водою, поставте вертикально у світле місце. Іноді для зволоження підливайте воду.

У склянці з водою — укорінення троянд у воді є дуже простою процедурою. В склянку налийте води, щоб вона на кілька сантиментрів покривала живець. Можна додати стимулятор для утворення коріння.

Однак, дуже важливо враховувати, що коріння, яке живець троянди пустив у воді, відрізняється ніжністю. Тому воно може гнити після висаджування у відкритий ґрунт.

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