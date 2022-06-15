"Працюємо над з'ясуванням правди": до Харкова приїхав прокурор Гааги Карім Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан приїхав до Харкова.

Він має за мету особисто оцінити наслідки обстрілу російської армії у місті.

Про це повідомила пресслужба МКС у Twitter.

"Це час, коли ми маємо показати, що закон є на передовій. Усі учасники конфлікту несуть відповідальність і можуть бути притягнуті до відповідальності у разі скоєння злочину. Наша команда на місці працює над з'ясуванням правди", — прокоментував Карім Хан свій візит.

Прокурор відвідав місця авіаударів по урядових спорудах, а також житлових кварталах, які постраждали від обстрілів ВС РФ.

#ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC in Kharkiv, Ukraine today: “This is a time we must show that the law is on the front lines. All involved in conflict have responsibilities & can be held accountable when crimes are committed. Our team is on the ground, working to uncover the truth” pic.twitter.com/tUKU93TwFo — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 14, 2022

Нагадаємо, Шольц відмовився від повної націоналізації Gazprom Germania, аби "не роздратувати" Путіна.

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