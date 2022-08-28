"Аталанта" с Малиновским одержала вторую победу на старте Серии А

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встречалась с "Вероной" в рамках 3-го тура итальянской Серии А.

В рамках 3-го тура Серии А "Аталанта" в гостях победила "Верону". Поединок завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 50-й минуте Тэн Копмайнерс забил мяч, который и стал победным в этой встрече.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и отыграл 66 минут. Результативными действиями хавбек не отличился, а на 59-й минуте заработал желтую карточку.

Для "бергамасков" это уже вторая победа в этом сезоне. В стартовом туре "Богиня" на выезде победила "Сампдорию" (0:2), после чего дома поделила очки с "Миланом" (1:1).

Благодаря победе над "Вероной" команда Джан Пьеро Гасперини с 7 очками поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" занимает 16-ю позицию, имея в своем активе лишь один балл.

В следующем туре "Аталанта" 1 сентября будет принимать "Торино", "Верона" днем ранее на выезде встретится с "Эмполи".

Читайте также:

Абрахам ответил на гол Влаховича: "Ювентус" не удержал победу над "Ромой"

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

И его еще хотят продавать: Малиновский попал в символическую сборную лучших футболистов тура Серии А