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Лавров ошарашил новым "историческим" заявлением

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Лавров ошарашил новым "историческим" заявлением

Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Российской Федерации бестолково высказался по поводу их "западных партнеров".

По словам главы МИД России, Запад пытается идти вопреки объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никак ее не остановит.

Цитату Лаврова о многополярности предоставляют РосСМИ.

"К сожалению, наши западные партнеры, которые полностью отдали бразды правления властей США, еще там Британия на облучении придвинулась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никак ее не остановит", — сказал он.

Напомним, в результате РФ против Украины США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Дата публикации
Просмотры
4286
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