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Лавров ошелешив новою "історичною" заявою

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Лавров ошелешив новою "історичною" заявою

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Російської Федерації недолуго висловився щодо їхніх "західних партнерів".

За словами очільника МЗС Росії, Захід намагається йти всупереч об'єктивним історичним процесам, що може уповільнити формування багатополярності, але аж ніяк її не зупинить.

Цитату Лаврова про багатополярність надають РосЗМІ.

"На жаль, наші західні партнери, які наразі повністю віддали кермо влади США, ще там Британія на опромінюванні присусілася, намагаються йти наперекір об'єктивним історичним процесам, що може уповільнити формування багатополярності, але аж ніяк її не зупинить", - сказав він.

Нагадаємо, через війну РФ проти України США запровадили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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