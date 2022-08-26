"Пекло" поблизу Донецька стримують українські воїни під нищівним ворожим обстрілом

Основні штурмові зусилля та левову частину всіх обстрілів на Донеччині, як і раніше, окупанти зосереджують на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Росіяни намагалися вести наступальні бої в бік Соледара, Бахмута та Кодеми. Від північних околиць тимчасово загарбаного Донецька ворог розстрілював Піски, Первомайське, Водяне, Нетайлове з танків та важкої артилерії. Надвечір росіяни вкотре спробували прорвати українську лінію оборони, йдеться в ТСН.

На заключній ділянці автошляху Дніпро-Донецьк та обабіч нього проходить нині передова. Тимчасово загарбаний Донецьк тут видно, як на долоні. Росіяни хизувалися, що зім’яли українську лінію оборони в Пісках та просуваються в бік Карлівки. Та насправді суттєво перебільшили власні здобутки - дорогу на Піски, околиці Пісків все ж контролює українське військо. Тут тепер справжнє пекло, кажуть бійці. "В мене була чомусь упевненість, що Піски будуть зносити першими! А їх якось так залишили “на закуску”,- каже боєць окремого добровольчого спецпідрозділу “Санта”.

Близько місяця, як та “закуска” перетворилася на майже цілодобовий пекельний бенкет. «Якщо раніше, це була “стрілкотня”, зараз надто складно. Ситуація така - стабільно критична. Десь 80 відсотків, це 152-ий калібр працює», - додає боєць.

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«От так взяли село, отак вони і ліплять по селі. Вони все вибивають - і підмурки, і хати. Все спалюють», - каже боєць “Партизан ”.

Кожен день, кажуть українські добровольці, тут тепер схожий на попередній. «Все починається з інтенсивних дуже артобстрілів. Потім виходять танки. Теж розбирають наші позиції. Періодично включається авіація», - розповідають бійці.

На вечірню пору, розповідають українські захисники, припадає більша частина ворожих піхотних штурмів. Цілять окупанти і по передових позиціях українських захисників, й без вагань розстрілюють тилові населені пункти. «Це не тільки Піски. Останній місяць потерпають всі найближчі села - Первомайка, такі от як Нетайлове, Карлівка, хоча до неї далекувато трохи», - каже “Санта”.

Реактивні-касетні боєприпаси знищують й підпалюють усе довкола на багато кілометрів від фронту. З боку Донецька не минає доби, щоби окупанти не пробували наступати піхотою! Та навіть за таких пекельних обставин українські воїни тримають рубіж.

«Ну, ми їх стримуємо! Бо, ми як би сказати, воюємо за ідею, за свою батьківщину, а вони безтолкові… Безмозглі! Вони не розуміють, що ми не відступимо», - переконує “Партизан”.

Аби переломити хід війни й почати відкидати рашистів до кордону, добровольці кажуть - потрібна сучасна західна далекобійна зброя. Багато. Роботу в полях, кажуть хлопці, ми цілком здатні виконати самі.

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