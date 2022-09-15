США готові захищати Японію навіть ядерною зброєю

Міністри оборони США та Японії домовилися зміцнити військову співпрацю, яка повинна стати “наріжним каменем” безпеки Індо-Тихоокеанського регіону.

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з японським колегою Ясукадзу Хамада заявив про готовність Вашингтона захищати Токіо із застосуванням ядерної зброї.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті Пентагону.

Під час зустрічі Остін обговорив з японським колегою дії Китаю поблизу Тайваню та біля кордонів Японії. Він засудив їх і назвав “агресивними” та “провокаційними”.

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"Ми поділяємо бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, заснованого на правилах міжнародного порядку. Але нещодавня агресивна поведінка Китаю [поблизу Тайваню] та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є серйозними викликами цьому баченню”, - заявив очільник Пентагону.

Остін наголосив на прихильності Америки захисту Японії, зазначивши, що це включає “нашу прихильність до надійного та стійкого розширеного стримування, використовуючи весь спектр наших звичайних і ядерних можливостей”.

Японський міністр погодився з тим, що жодна країна не має права змінювати заснований на правилах порядок в односторонньому порядку.

Хамада заявив, що Японія також хоче тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб модернізувати, зокрема, свій військовий потенціал.

Нагадаємо, після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму 1,1 млрд доларів, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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