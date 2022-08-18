Китай намагається шукати підтримки у РФ - військовий експерт

Путін починає розігрувати "золоту карту" - хто мене візьме, той і буде мати перевагу.

Китай після візиту на Тайвань Ненсі Пелосі намагається шукати підтримку у Росії.

Про це 18 серпня в інтерв'ю ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Китай сьогодні намагається протистояти США. Ми розуміємо, що сил і засобів у Китая не вистачає. Китаю чітко вказали на його місце, особливо у Азіатському регіоні, візитом Ненсі Пелосі. Так, вони там стріляли і навчання проводили зі всіх видів зброї, зокрема і з балістичних ракет, але це не вплинуло на ситуацію. І тому Китай намагається шукати підтримки у РФ", - вважає він.

Жданов також додає, що Путін починає розігрувати "золоту карту" - хто мене візьме, той і буде мати перевагу. Тобто Росія це той маленькій важіль, який може перехилити чашу терезів на бік тієї чи іншої сторони, додав експерт.

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулась більш як двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі, які тривали до 6 серпня.

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