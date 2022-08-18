Ердоган прибув до Львова: почалися переговори

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав до Львова на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Переговори відбуваються у Палаці Потоцьких.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Anadolu.

Відомо, що спочатку глава турецької держави прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова.

Він проведе переговори у форматі "віч-на-віч" із Володимиром Зеленським, а потім відбудеться тристороння зустріч Ердогана, Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

За даними ЗМІ, Ердоган запропонує Зеленському організувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в Анкарі.

За даними журналістів, питання припинення вогню багато в чому залежатиме від того, яке послання Путіну Зеленський передасть через Ердогана у присутності генсека ООН.

Зазначимо також, що лідер Туреччини від початку війни уже двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час перемовин лідери двох держав обговорювали військово-економічні питання.

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