Эрдоган прибыл во Львов: начались переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Переговоры проходят во Дворце Потоцких.

Об этом сообщает Международное информационное агентство Anadolu.

Известно, что сначала глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом направился во Львов.

Он проведет переговоры в формате "с глазу на глаз" с Владимиром Зеленским, а затем состоится трехсторонняя встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По данным СМИ, Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Анкаре.

По данным журналистов, вопрос прекращения огня будет во многом зависеть от того, какое послание Путину Зеленский передаст через Эрдогана в присутствии генсека ООН.

Отметим также, что лидер Турции с начала войны уже дважды встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух государств обсуждали военно-экономические вопросы.

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