Китай пытается искать поддержку в РФ – военный эксперт

Путин начинает разыгрывать "золотую карту" – кто меня возьмет, тот и будет иметь преимущество.

Китай после визита на Тайвань Нэнси Пелоси пытается искать поддержку у России.

Об этом 18 августа в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Китай сегодня пытается противостоять США. Мы понимаем, что сил и средств у Китая не хватает. Китаю четко указали на его место, особенно в Азиатском регионе, визитом Нэнси Пелоси. Да, они там стреляли и учения проводили из всех видов оружия, в том числе и из баллистических ракет, но это не повлияло на ситуацию. И поэтому Китай пытается искать поддержки в РФ", — считает он.

Жданов также добавляет, что Путин начинает разыгрывать "золотую карту" – кто меня возьмет, тот и будет иметь преимущество. То есть Россия – это тот маленький рычаг, который может переклонить чашу весов на сторону той или иной стороны, добавил эксперт.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США четко это поймут".

Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южнокитайском море, которые продлились до 6 августа.

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