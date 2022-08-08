Відпрацювали удари: Китай завершив військові навчання біля Тайваню

Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

У Народно-визвольній армії Китаю заявили, що навчання були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що китайські військові тепер будуть проводити "регулярні" навчання на тайванській стороні і що "історичне завдання" щодо "возз'єднання" Китаю може бути реалізоване.

Фото: Associated Press

Міністерство закордонних справ Китаю викликало послів європейських країн, щоб висловити їм протест після критики військових навчань навколо Тайваню від G7 та Євросоюзу.

Заступник очільника китайського МЗС Ден Лі назвав такі заяви "безпідставним втручанням" у внутрішні справи КНР. Послів яких саме країн ЄС викликали, агентство Associated Press не уточнило.

Нагадаємо, що китайські військові напередодні розпочали навчання зі стріляниною у 6 районах біля Тайваню. Влада острова вважає такі маневри порушенням статуту ООН. Китайські хакери намагаються зламати сайти Міноборони, МЗС та канцелярії президента Тайваню.

Китай вирішив ввести санкції проти Тайваню після візиту Пелосі. 3 серпня було заборонено ввезення цитрусових, замороженої риби й інших продуктів харчування. Пекін також заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

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