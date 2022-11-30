Сериал "Уэнздей": почему стоит посмотреть новую ленту о дочери Мортиши и Гомесе Аддамсов

Сериал от Netflix можно посмотреть в Украине. Предлагаем узнать, чем удивит новая картина о странной семейке Аддамсов, а именно – Уэнздей.

Стриминговая компания Netflix порадовала новым сериалом "Уэнздей", который едва ли не сразу просто стал хитом и завоевал армию поклонников.

Лента объединяет сразу несколько жанров – детектив, ужасы, комедия. Да, в жутком сериале есть место для юмора, правда "черного". Любители оригинальной "Семейки Аддамсов" будут приятно удивлены, ведь создатели картины черпали максимум от оригинала, а не пытались переосмыслить старую франшизу.

Режиссерами "Уэнздей" стали Ганджа Монтейру, Джеймс Маршалл и Тим Бертон, которому предлагали работать над фильмом 1991 года о семейке Аддамсов. Однако тогда Бертон отказался.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает познакомиться с сюжетом, главными актерами и убедиться, стоит ли смотреть новый сериал от Netflix.

Сюжет

В основе сериала, состоящего из восьми эпизодов, лежит история дочери Гомеса и Мартиши Аддамсов – Уэнздей. Всегда мрачную девушку отчисляют из обычной школы из-за плохого поведения. Родители отправляют Венздей учиться в академию "Невермор" — специальное заведение, где находятся такие же "фрики", как она сама. Сначала девушка пытается скрыться оттуда, ведь ей крайне не нравится заведение. Впрочем, Уэнздей стала свидетелем убийств в соседнем лесу, поэтому она решает остаться и провести собственное расследование.

Кроме того, главная героиня в академии узнает темную тайну, которая касается ее семьи. Уэнздей берется разгадывать все загадки и сталкивается со сложностями на своем пути.

Актерский состав сериала

Подобрать актерский состав было крайне важно и сложно, особенно после успеха фильма о чудаковатой и жуткой семейке Аддамс 1991 года.

Главную роль доверили играть американской актрисе Дженне Ортега. Именно она воплотила на экране всю гамму эмоций Уэнздей.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс сыграла роль роскошной брюнетки – Мортиши, а Луис Гусман – страстного Гомеса.

Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман / Фото: Associated Press

Директора школы, в которой учится Уэнздей, сыграет Гвендолин Кристи, которая стала популярной благодаря роли в сериале "Игра престолов". Директор когда-то была подругой и соседкой Мортиши, однако кое-что помешало их дружбе. Теперь же у Уэнздей конфликт с бывшей подругой мамы.

Гвендолин Кристи / Фото: Associated Press

Кстати, Кристина Риччи, непревзойденно сыгравшая роль Уэнздей в фильме 1991 года, тоже появится в сериале. В новой картине о семейке Аддамсов она воплотит на экране учительницу ботаники в академии "Невермор".

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Почему стоит посмотреть сериал?

Ценители жанра оценят "Уэнздей". В частности, сериал увлекает своей детективной интригой. Актерский состав картины приятно удивит зрителя, ведь они успешно выполнили свои роли. Сюрпризом сериала станет странный танец главной героини, который точно останется надолго в памяти.

Выйдет ли второй сезон сериала?

Если вам понравился новый сериал, то можете ждать продолжения, которое вскоре подготовят создатели сериала. Несмотря на то, что Уэнздей в последнем эпизоде нашла ответы на все загадки, финал оставил немало вопросов.

Компания Netflix пока не разглашала своих планов, но шоураннеры сериала порадовали поклонников. Они намекнули, что уже начинают работать над вторым сезоном.

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