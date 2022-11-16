5 новых книг, которые могут изменить мир

Книги в этом обзоре – своеобразные предостережения, которые помогут если не изменить мир, то хотя бы попытаться его улучшить. Во всяком случае, его герои прошли путь, который должен вдохновить на важные решения в своей жизни.

Крис Уоллес, Мич Вайсс. Обратный отсчет 1945 года: атомная бомба и 116 дней, изменивших мир. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2022

Рассказ в этом нон-фикшн-триллере, который станет важным предупреждением в наше сложное время – об одном из самых судьбоносных решений в американской истории. Стоит напомнить, что шестого августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба – событие, которое в одно мгновение затянуло мир в новое время — время оружия, наделенного такой сокрушительной мощью, что перед ним ничего не устоит. Впрочем, этого никогда бы не произошло без воли санкционировавших, разрабатывавших и готовивших атомное оружие к использованию людей. Рассказывая об этом, авторы книги заглядывают за кулисы создания бомбы, знакомят с теми, кто так или иначе приобщился к истории бомбы, открывают их мотивации, сомнения и моральные конфликты. Это история Джулиуса Роберта Оппенгеймера и его команды ученых в Лос-Аламосе, нового президента США Гарри Трумэна, военного летчика, полковника Пола Тиббетса и его подчиненных. Однако так же история девочки по имени Хидеко Тамура из Хиросимы, чья жизнь вскоре изменится до неузнаваемости из-за появления до сих пор невиданного оружия. Впрочем, измениться перед этим могло совсем другое. К примеру, решение президента. "В свои семьдесят семь лет Стимсон был легендарной фигурой, которая служила пяти президентам, — узнаем мы подробности дела. — Трумэн должен был стать шестым. Сидя с ним лицом к лицу, Сгимсой сказал, что разговор будет короткий. Его тема сложна, о подробностях пойдет речь позже, а сейчас нужно просто сообщить президенту о "грандиозном проекте на стадии разработки", предназначенном изготовить "новую взрывчатку невероятной разрушительной силы". И что же сделал президент? Неужели поступил, как французский король, который во время захвата Бастилии записал в дневнике: 14 июля. Ничего"? "В этот день, — впоследствии высказался Трумэн, — на меня обрушился весь мир", — замечают авторы. — Я решил, что лучше было бы уехать домой, хорошо отдохнуть и послушать музыку", — написал он в своем дневнике".

Эдди Яку. Самый счастливый человек на земле. Мемуары мужчины, пережившего Холокост. – Х.: Виват, 2022

Эта книга – тоже предостережение по поводу того, как никогда нельзя терять надежду в лучшее будущее. Тем более когда речь идет о таком страшном опыте, как у автора этой исповеди по имени Абрагам Якубович, которого 10 ноября 1938 года, восемнадцатилетнего, после еврейских погромов "Хрустальной ночи" в Германии избили и доставили в Бухенвальд. Об Аушвице он тогда еще не знал. Впереди ждал "марш смерти", в ходе которого 15 тысяч узников погибли. Нашему герою повезло убежать. "Друзья кратко называли меня Ади, – рассказывает он. – По-английски это имя звучит как Эдди. Так что пожалуйста, друг, зови меня Эдди. Я прожил сто лет и знаю, как это – смотреть злу в глаза. Я видел худшее в истории человечества: ужасы концентрационных лагерей, усилия нацистов изуродовать мою жизнь и жизнь дорогих мне людей… Но сейчас считаю себя самым счастливым в мире… За все эти годы я понял одно: жизнь может быть прекрасной, если сделать ее прекрасной… Я расскажу тебе свою историю. Кое-где она грустная, в ней много мрака и немало горя. Однако в конце концов это счастливая история, ведь счастье – это наш выбор. Выбирать тебе. Я расскажу как".

Рэйчел Кларк. Любимая моя жизнь. – Л.: Издательство Старого Льва, 2022

"Мы — единственный вид из всех животных, которые знают, что умрут, и все же продолжают брать банковские кредиты, разбазаривать свое время, то есть вести себя так, будто перед нами: целая вечность", — говорит один из героев этой книги, и именно этими словами вдохновляется ее автор в своей работе. Ведь она – специалист по паллиативной медицине, которая знакомит читателей с местом своей работы, которое большинство людей считает слишком трагическим и предпочитает о нем не думать. Ежедневно героиня книги беспокоится и утешает людей, приближающихся к завершению своего жизненного пути, помогает утолять боль и принять свою смертность. Автор рассказывает и о личном опыте. В 2017 году у ее отца обнаружили неизлечимую форму рака, и тогда она поняла: ничто – даже самая лучшая паллиативная помощь – не в состоянии утолить боль от потери близкого человека. И все же, утверждает она, в хосписе больше любви, силы, доброты, радости, нежности, благодарности и сострадания, чем вы можете себе представить. Люди, которые знают, что умирают, осознают, что их время проходит. Все остальные живут так, словно перед ними целая вечность.

Анастасия Пика. Последнее дело журналистки Крониной. – К.: Bookraine Publishing House, 2022

Рассказ молодой украинской журналистки в этом романе действительно мог бы изменить мир, ведь самой героини – по крайней мере относительно своей жизни – это точно удалось. "Как и многим писателям и писательницам, мне не хочется, чтобы меня ассоциировали с главной героиней этого романа, — призывает автор. — Алена Кронина — образ собирательный, в чем-то сильнее, а в чем-то слабее ее создателя. Я уверена, что у каждого из вас когда-то была подруга или друг, стремившиеся изменить мир (а возможно, это были вы?)". Честно говоря, было бы странно, если бы произошло как-то иначе с героиней романа – в этом "полифоническом" рассказе о тридцати семи делах сотрудницы столичной редакции, которая колеблется от юмористической до трагической. Ведь еще в самом начале девушка попадает на работу к строго цензурированной и полностью подконтрольной пророссийскому спонсору киевской редакции, а уже во время Евромайдана понимает, что больше не может быть отстраненным свидетелем событий и хочет бороться с кремлевской пропагандой и рассказывать людям правду. В течение своей деятельности, описанной в романе как настоящее приключение на разных культурных и не только фронтах, наша героиня построит блестящую карьеру: IT-журналистка, работница парламента, агент разведки MI6 — и попытается сорвать российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Вера Курико. Реформа здорового человека. – М.: Лаборатория, 2022

Книга известной украинской репортерши – это не скучная инструкция и даже не практическое руководство по воплощению реформ, а настоящее предупреждение, которое может повлиять на самое главное в нашей жизни, то есть, на здоровье и его защиту. Это вдохновенная история о людях, которым, несмотря на препятствия, удалось почти невозможное — вылечить украинскую медицину. Автор рассказывает о команде, которая не просто вошла в министерство, иногда того и не желая, и взорвала систему изнутри, но и заложила необратимую основу новой медицинской системы в Украине. В книге шаг за шагом рассказывается история работы над медицинской реформой из первых уст. Ее герои – это команда во главе с бывшем и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, которая стала не просто лицом перемен, но и взяла на себя самую сложную задачу — полностью переформатировать систему. Это была подлинная борьба ценностей с бюрократией, недоверием, кулуарными манипуляциями и отсутствием поддержки. Но именно она стала необратимой точкой перемен в украинской медицине. Каждому разделу предшествует краткая справка о событиях того времени в Украине, благодаря чему история воспринимается неотрывно от общественного исторического контекста, а также подается краткая летопись реформы.

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