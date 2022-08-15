5 книг о войне и победе

Недаром все они вышли в это время, когда, казалось, не до чтения. Кажется, все давно поняли, что боевой дух и творческое воодушевление - составляющие одного общего дела.

Эрнст Юнгер. Война как внутреннее переживание. - К.: Стилет и стилос, 2022

Это вторая книга немецкого классика, четыре года проведшего в окопах Второй мировой. Офицер и герой, он пишет о Западном фронте, философски осмысливая войну, размышляя над тем, как она меняет человека, как влияет на любовь, искусство, литературу, политику - и объясняет, почему ошибаются пацифисты. Да, Юнгера часто сравнивают с ними - Хемингуэем и Ремарком - но на самом деле он иной, хоть и не милитарист. Он пишет об отваге и мужестве, милосердии и трусости, веря одновременно только в инстинкт воина. "В борьбе, в войне, срывающей с человека все условности, висящие на ней, как ветошь на нищем, - зверь поднимается на поверхность души, словно таинственное чудовище. Тогда он вырывается вверх, как всепоглощающее пламя, как непреодолимый вихрь, который омрачает массы, как божество, сидящее во главе войска. Там, где все мысли и все действия сводятся к формуле, ощущения также должны подходить ужасной и простой цели - уничтожать врага".

Ярослав Грицак. Преодолеть прошлое: глобальная история Украины. - К.: Портал, 2022

Автор этого незаурядного издания, над которым он работал 15 лет, не зря считает, что мы до сих пор ищем путь, который позволит выйти на траекторию стабильного развития. Для этого следует развенчать мифы, стереотипы и иллюзии об Украине, открыть новые горизонты и темы осмысления прошлого, создать видение будущего. Которое, вспомним, невозможно без прошлого - точнее, без его переосмысления. "Прошлое Украины не дает ей быстро развиваться, - уверен автор. - Она остается стайерской, а не спринтерской страной. Это имеет ее положительные и негативные последствия. Положительны сохранение стабильности и избегание раскола. Среди негативных на первом месте - отсталость. Нельзя заползти в общественное богатство - у него можно только запрыгнуть”. Как именно - рассказывает автор, а читателю остается только рассуждать, ведь только дискуссия вокруг общих целей и ценностей позволит нам взять на себя ответственность и самим творить изменения.

Андрей Курков. Война грибов. - К.: Родословная, 2022

Этот необычный литературно-художественный проект - украинское переосмысление русской сказки о войне между грибами, иллюстрации к которой сто лет назад создал великий киевский художник-график Георгий Нарбут. Писатель Андрей Курков перевел ее на современный лад, художник Никита Кравцов сделал визуальную вариацию нарбутовских рисунков. В общем получилось актуальное полиграфическое чудо, отличный арт-бук, полный метафор и аллюзий на сегодняшнюю ситуацию. По сюжету царь Горох напал на лес, грибной полковник Боровик зовет к оружию. Большинство грибов отказывается, и только храбрые молочники защищают родной край, становясь под знамена своего гетмана. Понятно, что после орудийного залпа мелкие горошки разбегаются, но это еще не конец, потому что будущее леса под угрозой. Кто же его будет охранять? Подскажем, что здесь уже и метафор с аллюзиями не нужно. Те же храбрые молочники остаются защищать границы, а остальные… "А сыроежки со строчками и лисички с ежевиками на другой край леса перебрались, - заключает автор. - Им, наверное, все равно, кто в лесу хозяин. Лишь бы тихо было".

Майк Байер. Best Self. Освободи свое Супер-Я. - К.: BookChef, 2022

Сегодня, во время войны, все мы становимся свидетелями того, как люди преодолевают невероятные трудности и благодаря усилиям над собой делают вещи, о которых раньше и подумать не могли. Причем люди, которые до недавнего времени даже подумать не могли, что они способны на подлинный подвиг - защищать свою страну, еще вчера будучи ее мирными, гражданскими жителями. Так что зря в обществе распространено заблуждение о том, что люди не меняются, ведь если бы они не могли измениться, все были бы практически обречены. В частности, эта книга помогает понять этот "секрет", объясняя, какие именно сферы жизни необходимо усовершенствовать, и подробно объясняет, как именно это сделать. Итак, применив авторскую методику, можно изменить не только здоровье и физическую форму, улучшив свое духовное развитие. Ненавязчиво, сдержанно, используя ряд важных и эффективных вопросов, автор вдохновляет и направляет людей изменить свою жизнь, позволяя им освободиться от разрушительных моделей поведения.

Богдан Волынский, Олег Дроздов. Разговоры об архитектуре. - К.: IST Publishing, 2022

Эта книга написана двумя харьковскими архитекторами, и речь в ней, созданной еще до войны, а изданной во время нее, об итогах. Кто же знал, что они будут совсем по-другому. Однако темы, которые обсуждают архитекторы, суммируя первые двадцать лет творческой практики одного из них, имеют вневременное значение. Городское пространство, рельеф и свет, сакральный и профанный… Впрочем, история не только Харькова, как видим, закольцована, и многое с прошлых времен повторяется. Только когда-то памятники украинской культуры уничтожались властью, а теперь их уничтожает война, которая диктует свои правила не хуже клише коммун культа. К примеру, в 1920-х годах дома в Харькове строили без кухонь и гостиных, ведь есть пролетариату полагалось в столовых, а культурно отдыхать в рабочих клубах. Также сегодня, согласно военному опыту, квартиры в Харькове планируют строить с обязательными бомбоубежищами и наличием "глухой" комнаты без окон. Так что будет о чем поговорить после победы, подводя совсем другие итоги ради восстановления будущей жизни.

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