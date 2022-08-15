5 книжок про війну і перемогу

Недаремно всі вони вийшли у цей час, коли, здавалося, не до читання. Здається, всі давно зрозуміли, що бойовий дух і творча наснага - складові однієї, спільної справи.

Ернст Юнґер. Війна як внутрішнє переживання. - К.: Стилет і стилос, 2022

Це друга книжка німецького класика, який чотири роки провів в окопах Другої світової. Офіцер і герой, він пише про Західний фронт, філософськи осмислюючи війну, розмірковуючи над тим, яка вона змінює людину, як впливає на кохання, мистецтво, літературу, політику - і пояснює, чому помиляються пацифісти. Так, Юнґера часто порівнюють з ними - Гемінгвеєм і Ремарком - але насправді він інакший, хоч і не мілітарист. Він пише про відвагу і мужність, милосердя і боягузтво, вірячи водночас лише в інстинкт воїна. "У боротьбі, у війні, що зриває з людини усі умовності, які висять на ній, наче дрантя на жебраку, - звір підіймається на поверхню душі, немов таємниче чудовисько. Тоді він виривається вгору, як всепоглинальне полум'я, як нездоланний вихор, який запаморочує маси, як божество, що сидить на чолі війська. Там, де всі думки та всі дії зводяться до формули, відчуття також мають пасувати жахливій та простій цілі - знищувати ворога".

Ярослав Грицак. Подолати минуле: глобальна історія України. - К.: Портал, 2022

Автор цього непересічного видання, над яким він працював 15 років, недаремно вважає, що ми досі шукаємо той шлях, який дозволить вийти на траєкторію стабільного розвитку. Для цього слід розвінчати міфи, стереотипи та ілюзії про Україну, відкрити нові горизонти і теми для осмислення минулого, створити візію майбутнього. Яке, згадаймо, неможливе без минулого - точніше, без його переосмислення. "Минуле України не дає їй швидко розвиватися, - впевнений автор. - Вона залишається стаєрською, а не спринтерською країною. Це має ї позитивні, ї негативні наслідки. Позитивними є збереження стабільності та уникнення розколу. Серед негативних на першому місці - відсталість. Не можна заповзти в суспільне багатство -- у нього можна тільки застрибнути". Як саме - розповідає автор, а читачеві залишається лише міркувати, адже тільки дискусія навколо спільної мети та цінностей дозволить нам взяти на себе відповідальність і самим творити зміни.

Андрій Курков. Війна грибів. - К.: Родовід, 2022

Цей незвичний літературно-мистецький проєкт - українське переосмислення російської казки про війну між грибами, ілюстрації до якої сто років тому створив великий київський художник-графік Георгій Нарбут. Письменник Андрій Курков переказав її на сучасний копил, художник Нікіта Кравцов зробив візуальну варіацію нарбутівських малюнків. Загалом вийшло актуальне поліграфічне диво, чудовий арт-бук, повний метафор і алюзій на сьогоднішню ситуацію. За сюжетом, цар Горох напав на ліс, грибний полковник Боровик кличе до зброї. Більшість грибів відмовляється, і лише хоробрі молочники боронять рідний край, стаючи під знамена свого гетьмана. Зрозуміло, що після гарматного залпу дрібні горошки розбігаються, але це ще не кінець, бо майбутнє лісу під загрозою. Хто ж його охоронятиме? Підкажемо, що тут вже й метафор з алюзіями не треба. Ті самі хоробрі молочники залишаються боронити кордони, а решта… "А сироїжки з рядківками та лисички з їжовиками на інший край лісу перебралися, - підсумовує автор. - Їм, напевно, однаково, хто в лісі хазяїн. Аби лише тихо було".

Майк Баєр. Best Self. Вивільни своє Супер-Я. - К.: BookChef, 2022

Сьогодні, під час війни, всі ми стаємо свідками того, як люди долають неймовірні труднощі й завдяки зусиллям над собою роблять речі, про які раніше й подумати не могли. Причому люди, які донедавна навіть помислити не могли, що вони здатні на справжній подвиг - боронити свою країну, ще вчора бувши її мирними, цивільними мешканцями. Тож даремно у суспільстві поширена хибна думка про те, що люди не змінюються, адже якби вони не могли змінитися, усі були б практично приречені. Зокрема ця книжка допомагає зрозуміти цей "секрет", пояснюючи, які саме сфери життя необхідно вдосконалити, і докладно пояснює, як саме це зробити. Тож, застосувавши авторську методику, можна змінити не лише здоров’я та фізичну форму, поліпшивши свій духовний розвиток. Ненав’язливо, стримано, використовуючи низку важливих і ефективних запитань, автор надихає та спрямовує людей змінити своє життя, даючи їм змогу звільнитися від руйнівних моделей поведінки.

Богдан Волинський, Олег Дроздов. Розмови про архітектуру. - К.: IST Publishing, 2022

Ця книжка написана двома харківськими архітекторами, і мова у ній, створеній ще до війни, а виданій під час неї, про підсумки. Хто ж знав, що вони будуть зовсім інакші. Однак, теми, що їх обговорюють архітектори, підсумовуючи перші двадцять років творчої практики одного з них, мають позачасове значення. Міський простір, рельєф і світло, сакральне і профанне… Утім, історія не лише Харкова, як бачимо, закільцьована, і багато чого з минулих часів повторюється. Тільки колись пам’ятки української культури нищилися владою, а тепер їх нищить війна, яка диктує свої правила не згірш за кліше комун культу. Наприклад, у 1920-х роках будинки у Харкові будували без кухонь і віталень, адже їсти пролетаріату належало в їдальнях, а культурно відпочивати у робітничих клубах. Так само сьогодні, згідно воєнного досвіду, квартири у Харкові планують будувати з обов’язковими бомбосховищами і наявністю "глухої" кімнати без вікон. Тож буде про що поговорити після перемоги, підбиваючи зовсім інші підсумки заради відбудови майбутнього життя.

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