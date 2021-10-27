5 книжок про те, чому ми такі задовбані

Запитання, які ставлять у цих книжках, начебто зрозумілі, але від того не менш складні.

Вигоряння на роботі, брак вільного часу, очікування відпочинку. Тим часом механізм психіки вже волає про те, що час міняти своє життя. Але як міняти? І що робити? Словом, варто дізнатися.

Емі Шах. Ми такі задовбані. – К.: Yakaboo Publishing, 2021

Авторка цієї книжки, спираючись на власний лікарський досвід, описує програму, яка допоможе відновити рівень енергії і стати здоровішою. Адже у багатьох відчуття, ніби життя надто клопітне, дні короткі, а хотілося б понад 24 години в добі. Іноді здається, що ви надміру працюєте, стресу забагато, і чомусь важко позбутися втоми, а лікар каже, що це вікове, що це нормально, мовляв, усі тепер перевантажені клопотами й стресом, таке вже життя. І що треба більше відпочивати, менше стресувати — і все налагодиться. Виявляється, для багатьох це норма. Зокрема жінки різного віку страждають від утоми й вигорання, однак чи має виснаження стати їхньою новою нормою? Ключове у програмі авторки — увага до енергетичної трійки: складних взаємозв’язків між шлунково-кишковим трактом, імунною системою і гормонами. У книжці нам обіцяють, що притримуючись її системи й порад, уже за два тижні можна помітити зрушення в ліпший бік. А через три тижні - почуватися зовсім іншою людиною. Тож якщо треба позбутися всюдисущого та обтяжливого відчуття втоми, цей практичний посібник від лікарки-нутриціолога — найкращий серед решти. Трохи зусиль, велике бажання змінитися й відновитися — і можна повернутися до нормального життя.

Поліна Башкіна. 12 місяців. Рік сенсу: як знайти покликання й жити щасливо. – Х.: Фабула, 2021

Запитання, що ставлять у цій книжці, цілком зрозумілі, але від того не менш складні. Хто з нас не зазнавав вигоряння на роботі? І що ми після цього зробили? "Відпочину — і все минеться",— думаємо ми, але підсвідомо вже знаємо, що не минеться, тільки посилиться. Така тривога — здоровий механізм психіки, який говорить про те, що час міняти своє життя. Але як міняти? І що робити? Авторка книжки звільнилася з високооплачуваної офісної роботи і присвятила цілий рік пошуку покликання: за 12 місяців змінила 12 професій. А ще знайшла 12 героїв — людей, які не побоялися життєвих труднощів, залишили стару професію і взялися робити те, що припало їм до душі. У цій книжці вона розповідає про свій досвід, про покликання, яке таки знайшла, а також дає невеликий тренінг: як визначити, чи варто звільнятися, і як знайти свою місію навіть без настільки тривалої подорожі. "Переважно ми проводимо дні так, ніби нам дано 99 життів, — нагадують нам. — Розтрачуємо найдорожче — час. Не наважуємося вийти за межі звичної соціальної розмітки "будинок-офіс". Чекаємо п’ятниць. Сваримо понеділки. Робота не в радість. Необов’язкові заняття. Випадкові люди. Де в усьому цьому найважливіше — ми самі? Ми не розриваємо обридлих стосунків без "запасного варіанта". Не готові звільнитися без "запасного аеродрому". Боїмося ризикувати, не маючи гарантій. Але життя не дає гарантій — воно дарує можливості!".

Оксана Мороз. Як не стати овочем. – Х.: Віват, 2021

"Моя мета — до 2024 року навчити 7 млн українців інформаційної гігієни", — заявляє авторка цієї корисної книжки, і їй не можна не поспівчувати. І не лише тому, що аграрна, по суті, країна не так швидко опановує нові технології. Які саме? Насамперед протистояння шахраям і маніпуляторам усіх рівнів – від телефонних злодюжок до людей при владі. Утім, авторка довший час працювала з відомими політиками і олігархами, досконало вивчивши, як вони маніпулюють людьми, а також досліджувала поведінку українців в інформаційному полі та їхню реакцію на ці маніпуляції, тож цілком можливо, що діло буде. Тим паче, свої знання з високопоставленого шахраювання, основані на багаторічній практиці аналізу, вона переносить на щоденне життя, показуючи, як уникнути побутового шахрайства і маніпулювання у всіх галузях. Наприклад, в Інтернеті, коли ви набираєте в ґуґлі запит на зразок "ПриватБанк", а вам одразу викидає підказку кшталту "ПриватБанк – банкрут". Те саме відбувається в інших "джерелах знань" на зразок Вікіпедії, зміни в текстах якої може внести будь-хто. Також у книжці аналізуються численні "історії успіху", медичні та побутові "поради", шахрайства на форумах і в спільнотах, пастки соціальних мереж, хитрощі виборів та інші маніпуляційні інструменти.

Стівен Новелла. Путівник Усесвітом для скептиків. Як знати, що справді правда у світі, де все більше брехні. – К.: Жорж, 2021

У цій книжці нам нагадують, що попри всі підступи світу, який лякає нас величезною кількістю дезінформації, міфами та забобонами, ми самі часто хибуємо на логіку, оскільки не довіряємо ані пам’яті, ані сприйняттю. Тож "Путівник усесвітом для скептиків" цілком стане нам у пригоді. Його автор — американський невролог, доцент Єльського університету, популяризатор науки, ведучий однойменного з книжкою подкасту — ділиться ключовими засадами здорового скептицизму і пропонує своєрідну інструкцію для розвитку критичного мислення, без якого сучасній людині не обійтися. Теорії змов та НЛО, гомеопатія та екзорцизм, антивакцинаторство та маніпуляції статистикою влучно й дотепно проаналізовані і демонструють засадничий принцип здорового глузду — в будь-якій незрозумілій ситуації варто все піддавати сумніву. "Навіть аргумент "бачили на власні очі" не є достатньо переконливим, — застерігають нас. — Річ у тім, що сприйняття довколишнього світу — це не щось стале, це активний конструктивний процес. Наш мозок, приймаючи тисячі сигналів з сітківки та рецепторів, обробляє їх і на основі раніше "завантаженої" у нього інформації видає нам картинку. Чи може вона не відповідати дійсності, якщо ми стикнулися з чимось небаченим раніше? Авжеж".

Андрій Курпатов. Червона таблетка. Поглянь правді у вічі. Книга для інтелектуальної меншості. – К.: BookСhef, 2021

Ця незвична книжка — результат багаторічних досліджень автора, відомого психолога, написаний у доступному науково-популярному стилі. У книжці зібрані найважливіші наукові відкриття в галузі нейрофізіології, які допоможуть читачеві розібратися в принципах роботи мозку й ефективніше використовувати його для вирішення важливих завдань. Ви навчитеся розуміти поведінку й мотиви інших людей і взаємодіяти з ними для досягнення мети. Питання про сенс життя припинить мучити вас, бо ви зрозумієте, чого хочете насправді і яким чином зможете цього досягти. "Іронія в тому, що глядачу немовби пропонують вийти з Матриці, — пояснює автор нинішню ситуацію, — але реально він опиняється у справжнісінькій казці з простим релігійним сюжетом. Так, декорації змінилися — тепер це не стародавня Галілея, якою блукав колись Христос, а кіберпростір із Рятівником, який затявся зі штучним інтелектом. Проте суть від цього не змінилася. Міфи, якими сповнена справжня Матриця – не та, що в кіно, а наша з вами, — на диво стійкі. Всілякі спроби зруйнувати їх призводять лише до зворотного ефекту: наша віра у власні помилкові погляди дедалі посилюється".

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