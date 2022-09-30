5 книг о том, что нас ждет

Нил Стивенсон. Снегопад. – К.: Издательство Жупанского, 2022

По сюжету этого увлекательного романа – искусного образца переосмысления киберпанка – США будущего разделены на мелкие квазигосударства со своими законами и правилами, организованные вокруг известных франшиз. Экономика в упадке, поскольку вся промышленность – в других государствах. Доллар обесценен и обычные услуги стоят миллионы. Преуспевает только музыка, программное обеспечение и быстрая доставка пиццы. То есть перед нами близкое будущее, в котором куча популярных трендов, в мире царят мощные корпорации, вокруг – виртуальная реальность, полная маргиналов и аутсайдеров, а за порядком следит мафия. Так что правосудие заменяет расправа на месте или выставление позорных отметок на нарушителях. Неудивительно, что в стране распространяются секты, ведь в Америку в поисках лучшей жизни прибывают беженцы из стран третьего мира. Среди них все чаще слышен странный язык, и мало кто знает, что это райский праязык. Ее способны понимать все люди, вне зависимости от происхождения, как все компьютеры понимают двоичный код. Однако в отказе от ее понимания, как выясняют герои романа, есть свои преимущества. Что касается названия книги, то "Снегопадом" в романе называется наркотик, действие которого отсылает к краху компьютерной системы и вирусу, вызывающему неполадки на мониторе. В результате возникает мерцающее изображение, похожее на снегопад.

Валентин Поспелов. Стокгольм. – К.: Темпора, 2022

Будущее в этом романе – а это тридцатые годы XXI века – совсем не радужное. Позади Украины — военное правительство, сфальсифицированные президентские выборы и якобы путь в Европу, но уже сегодня в центре Киева сектанты-террористы захватили офисный центр, а люди на улицах озабоченно готовятся к Рождеству. И над всеми висит если не самая большая за сорок лет снежная буря, так уж точно очередной военный мятеж. Поэтому этот роман, в котором главная героиня – столичная журналистка Мирослава, борющаяся с зависимостью, собственными демонами и соблазном в лице лидера сектантов по имени Ло – тревожное послание всем нам. Что у нас будет в будущем? Собственная столица — "мультикультурная свалка с богатым центром, отблескивавшим роскошными пентхаусами и отворачивающимися от обедневших окрестностей, где воняло смертью и этническими бандами"? Журналистика, чьи представители "каждый час отказываются от собственных принципов ради денег"? Развлечения, главное из которых, по сюжету — соревнования толстяков, которые карабкаются на Говерлу, транслируемого во всенародном телешоу "Королевская битва"? Во всяком случае, героине романа дается шанс, когда срабатывает магия и начинается путешествие в маленький карпатский городок, где бесследно исчезают дети. И пусть история вокруг повторяется, военные сражаются, а штурмовики штурмуют, но только в этом круговороте где наконец-то появляется таинственный и могущественный Орден, можно выжить и остаться человеком. "Мирослава вздрогнула и, прислушиваясь, подняла взгляд к потолку. Насилие от взрывов и выстрелов только набирало обороты. — Это и есть настоящая журналистика — собирание кусочков пазла, — Ло пошел к лестнице, опираясь на стену, из его одежды капала красная жидкость. — Если ты не истекаешь кровью, – он улыбается, – то не умрешь".

Патрик Диксон. Будущее (почти) всего. Как изменится мир в течение следующих ста лет? – Х.: Vivat, 2022

Автор этой книги - Патрик Диксон, кажется, знает, что произойдет с миром в течение следующих ста лет, и то, как наши потомки будут встречать 2120-й. По крайней мере, прямо сейчас, анализируя тренды и делая дальновидные прогнозы, он может рассказать, куда мы направляемся. Поэтому он уверен, что уже через несколько десятилетий человечество будет ждать новое общественное устройство, перераспределение сил на мировой арене, изменение корпоративной культуры и повседневных привычек. И ко всему этому придется постепенно привыкать. Таким образом, благодаря этой книге вы сможете проследить закономерность изменений в разных сферах жизни и понять, в каком направлении нам нужно развиваться, чтобы в будущем добиться успеха. Наступает эпоха поколения М, и мы должны быть готовы к стремительным изменениям в обществе, бизнесе и организации международных отношений. "Каждый из нас видит окружающий мир сквозь собственные очки, на которые повлияли наша культура, место рождения, история и опыт, — предостерегает автор. — Эти очки искажают восприятие и реакции. Поэтому важнейший шаг на пути к точному предсказанию будущего — осознание своих ограничений: снимите очки и создайте ментальное пространство, чтобы надеть очки других людей.

Вацлав Смил. Как на самом деле устроен мир. Прошлое настоящее и будущее с точки зрения науки. – К.: Лаборатория, 2022

Эта книга создана на грани различных дисциплин, поэтому максимально широко охватывает картину мира. Ее автор – не пессимист и не оптимист, а просто ученый и ведущий мировой эксперт по энергетике – оперирует фактами и цифрами, тем самым смещая фокус того, как мы видим наше прошлое, настоящее и неопределенное будущее. Нам предлагают анализ современной науки и техники, что делает возможной нашу жизнь в XXI веке — это и есть исследование ученого относительно того, что наука действительно делает, а чего — нет. Автор напоминает, что у нас никогда не было столько информации под рукой, как сегодня, но большинство не знает, как действительно устроен мир. Поэтому он объясняет в том числе семь наиболее фундаментальных реалий, которые руководят нашим выживанием и процветанием. Идя от производства энергии и пищевых продуктов через глобализацию к экологической катастрофе, нам предлагают действительно полезную информацию о реальном положении вещей.

Бессел ван дер Колк. Тело ведет счёт. Как оставить психотравмы в прошлом. – Х.: Vivat, 2022

В этой книге нам напоминают, что травматический опыт запечатлевается в теле и заставляет человека каждый раз заново жить боль. Ее автор — психиатр, уже почти 50 лет исследующий проблему посттравматического стрессового расстройства — попытался отыскать пути увольнения из этой ловушки. "Необязательно быть солдатом или беженцем в лагере в Сирии или Конго, чтобы получить психологическую травму, — напоминает он. — Это происходит с нами, с нашими друзьями, родными и соседями. Исследования, которые провели Центры по контролю и профилактике заболеваний США, обнаружило: каждый пятый американец подвергался сексуальным притязаниям в детстве; каждый четвертый по крайней мере раз жизни так били родители, что на теле оставался след; каждая третья супружеская пара применяет физическое насилие". Поэтому практические и теоретические исследования автором психологической травмы очень важны, когда нужно перестроить восприятие, осознать причину страданий, найти удачный способ лечения и заново познать себя. Книга, в частности, содержит исчерпывающую информацию, связанную с травмой, освещая такие разнообразные аспекты, как открытие в области нейронауки; причины травмы, заложенные в проблемных отношениях; последствия травмы, например амнезия, диссоциация, депрессивные расстройства и т.п.; способы лечения как безмедикаментозные, так и с использованием фармпрепаратов; примеры социальных проектов, которые могут помочь в повторной адаптации пациентов в обществе.

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