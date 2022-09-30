5 книжок про те, що нас чекає

Ніл Стівенсон. Снігопад. - К.: Видавництво Жупанського, 2022

За сюжетом цього захопливого роману - майстерного зразка переосмислення кіберпанку - США майбутнього розділені на дрібні квазі-держави зі своїми законами і правилами, організовані навколо відомих франшиз. Економіка в занепаді, оскільки вся промисловість - в інших державах. Долар знецінений і звичайні послуги коштують мільйони. Процвітає лише музика, програмне забезпечення і швидке доставлення піци. Тобто перед нами близьке майбутнє, в якому купа популярних трендів, у світі панують могутні корпорації, довкола - віртуальна реальність, повна маргіналів і аутсайдерів, а за порядком стежить мафія. Тож правосуддя замінює розправа на місці або виставлення ганебних позначок на порушниках. Не дивно, що у країні поширюються секти, адже до Америки в пошуках кращого життя прибувають біженці з країн "третього світу". Серед них все частіше чути дивну мову і мало хто знає, що це райська прамова. Її здатні розуміти всі люди, незалежно від походження, як всі комп'ютери розуміють двійковий код. Однак у відмові від її розуміння, як з’ясовують герої роману, є свої переваги. Що ж до назви книжки, то "Снігопадом" у романі називається наркотик, дія якого відсилає до краху комп'ютерної системи і вірусу, який викликає неполадки на моніторі. В результаті виникає мерехтливе зображення, подібне на снігопад.

Валентин Поспєлов. Стокгольм. - К.: Темпора, 2022

Майбутнє у цьому романі - а це тридцяті роки ХХІ століття - зовсім не райдужне. Позаду в України - військовий уряд, сфальсифіковані президентські вибори і нібито шлях до Європи, але вже сьогодні у центрі Києва сектанти-терористи захопили офісний центр, а люди на вулицях заклопотано готуються до Різдва. І над усіма висить як не найбільша за сорок років снігова буря, то вже точно черговий військовий заколот. Тож цей роман, в якому головна героїня - столична журналістка Мирослава, яка бореться із залежністю, власними демонами і спокусою в особі лідера сектантів на ім’я Ло - тривожне послання усім нам. Що ми матимемо у майбутньому? Власну столицю - "мультикультурне звалище із заможним центром, котрий відблискував розкішними пентгаусами та відвертався від збіднілих околиць, де смерділо смертю й етнічними бандами"? Журналістику, чиї представники "щогодини відмовляються від власних принципів заради грошей"? Розваги, головна з яких, за сюжетом - змагання товстунів, які видираються на Говерлу, що транслюється у всенародному телешоу "Королівська битва"? У будь-якому разі героїні роману дається шанс, коли спрацьовує магія і розпочинається подорож до маленького карпатського містечка, де безслідно зникають діти. І нехай історія довкола повторюється, військові воюють, а штурмовики штурмують, але тільки у цій круговерті, де нарешті з’являється таємничий і могутній Орден, можна вижити і залишитися людиною. "Мирослава здригнулася і, прислухаючись, підняла погляд до стелі. Ґвалт від вибухів і пострілів тільки набирав обертів. - Це і є справжня журналістика - збирання шматочків пазлу, - Ло пішов до сходів, спираючись на стіну, з його одежі крапала червона рідина. - Якщо ти не кривавиш, - він посміхається, - то не помреш".

Патрік Діксон. Майбутнє (майже) всього. Як зміниться світ протягом наступних ста років. - Х.: Vivat, 2022

Автор цієї книжки, здається, знає, що станеться зі світом протягом наступних ста років, і те, як наші нащадки зустрічатимуть 2120 рік, знає Патрік Діксон. Принаймні просто зараз, аналізуючи тренди й роблячи далекоглядні прогнози, він може розповісти, куди ми прямуємо. Тож він упевнений, що вже за кілька десятиліть на людство чекатимуть новий суспільний устрій, перерозподіл сил на світовій арені, зміна корпоративної культури та повсякденних звичок. І до всього цього доведеться поступово звикати. Таким чином, завдяки цій книжці ви зможете простежити закономірність змін у різних сферах життя і зрозуміти, у якому напрямі нам треба розвиватися, щоб у майбутньому досягти успіху. Настає епоха покоління М, і ми маємо бути готові до стрімких змін у суспільстві, у бізнесі та в організації міжнародних відносин. "Кожен із нас бачить навколишній світ крізь власні окуляри, на які вплинули наша культура, місце народження, історія та досвід, - застерігає автор. - Ці окуляри спотворюють сприйняття й реакції. Тому найважливіший крок на шляху до точного передбачення майбутнього -- усвідомлення своїх обмежень: зніміть окуляри та створіть ментальний простір, щоб надягти окуляри інших людей".

Вацлав Сміл. Як насправді влаштований світ. Минуле теперішнє і майбутнє з погляду науки. - К.: Лабораторія, 2022

Ця книжка створена на межі різних дисциплін, а тому максимально широко охоплює картину світу. Її автор - не песиміст і не оптиміст, а просто науковець і провідний світовий експерт з енергетики - оперує фактами та цифрами, тим самим зміщуючи фокус того, як ми бачимо наше минуле, сьогодення та невизначене майбутнє. Нам пропонують аналіз сучасної науки і техніки, що робить можливим наше життя у ХХІ столітті - це й є дослідження вченого щодо того, що наука насправді робить, а чого - ні. Автор нагадує, що у нас ніколи не було стільки інформації під рукою, як сьогодні, але більшість не знає, як насправді влаштований світ. Тож наразі він пояснює зокрема сім найбільш фундаментальних реалій, які керують нашим виживанням і процвітанням. Ідучи від виробництва енергії та харчових продуктів, через глобалізацію до екологічної катастрофи, нам пропонують дійсно корисну інформацію про реальний стан речей.

Бессел ван дер Колк. Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому. - Х.: Vivat, 2022

У цій книжці нам нагадують, що травматичний досвід закарбовується в тілі та змушує людину щоразу наново проживати біль. Її автор - психіатр, який уже майже 50 років досліджує проблему посттравматичного стресового розладу - спробував відшукати шляхи звільнення з цієї пастки. "Необов'язково бути солдатом чи біженцем у таборі в Сирії або Конго, щоб дістати психологічну травму, - нагадує він. - Це стається з нами, з нашими друзями, рідними та сусідами. Дослідження, яке провели Центри з контролю та профілактики захворювань США, виявило: кожен п'ятий американець зазнавав сексуальних домагань у дитинстві; кожного четвертого принаймні разу житті так били батьки, що на тілі залишався слід; кожна третя подружня пара застосовує фізичне насильство". Тож практичні та теоретичні дослідження автором психологічної травми дуже важливі, коли треба перебудувати сприйняття, усвідомити причину страждань, знайти вдалий спосіб лікування й наново пізнати себе. Книжка зокрема містить вичерпну інформацію, пов’язану з травмою, висвітлюючи такі різноманітні аспекти, як відкриття в галузі нейронауки; причини травми, закладені у проблемних стосунках; наслідки травми, як-от амнезія, дисоціація, депресивні розлади тощо; способи лікування, як безмедикаментозні, так і з використанням фармпрепаратів; приклади соціальних проєктів, які можуть допомогти повторній адаптації пацієнтів у суспільстві.

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