В Австрії сталася стрілянина у казармі – загинув солдат

Поблизу Відня у казармі сталася стрілянина.
В армійській казармі у місті Вінер-Нойштадт на сході Австрії у п’ятницю вранці, 6 січня, сталася стрілянина, під час якої начальник варти застрелив підлеглого солдата, котрий на нього напав. Ще один військовослужбовець був поранений.
Про це повідомляє пресслужба міноборони Австрії.
"У казармі Флюгфельд у Вінер-Нойштадті було вбито вартового солдата. 20-річний військовослужбовець строкової служби з Нижньої Австрії погрожував своїм товаришам під час зміни варти та фізично напав на свого командира, начальника варти, 54-річного унтерофіцера з Бургенланду. У ході сутички пролунало кілька пострілів, у результаті чого солдат строкової служби отримав смертельне поранення", - йдеться у повідомленні.
Австрійські правоохоронці розпочали розслідування інциденту.
Повідомляється, що загиблий військовослужбовець прибув до Вінер-Нойштадта 5 вересня 2022 року і успішно пройшов як вогневу підготовку, так і підготовку на посаду вартового та командира варти.
Від середини жовтня він виконував обов'язки вартового в казармах аеродрому.
Нагадаємо, у Міноборони Австрії заявили, що готуються до можливого блекауту через війну Росії проти України.
Читайте також:
- Уряд Австрії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2024 року
- Австрія закликала Росію припинити війну та сісти за стіл переговорів
- В Австрії потролили друга Путіна Орбана за скандальний шарф: "Такої країни не існує вже 100 років"