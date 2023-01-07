В Австрії сталася стрілянина у казармі – загинув солдат

В армійській казармі у місті Вінер-Нойштадт на сході Австрії у п’ятницю вранці, 6 січня, сталася стрілянина, під час якої начальник варти застрелив підлеглого солдата, котрий на нього напав. Ще один військовослужбовець був поранений.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Австрії.

"У казармі Флюгфельд у Вінер-Нойштадті було вбито вартового солдата. 20-річний військовослужбовець строкової служби з Нижньої Австрії погрожував своїм товаришам під час зміни варти та фізично напав на свого командира, начальника варти, 54-річного унтерофіцера з Бургенланду. У ході сутички пролунало кілька пострілів, у результаті чого солдат строкової служби отримав смертельне поранення", - йдеться у повідомленні.

Австрійські правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

Повідомляється, що загиблий військовослужбовець прибув до Вінер-Нойштадта 5 вересня 2022 року і успішно пройшов як вогневу підготовку, так і підготовку на посаду вартового та командира варти.

Від середини жовтня він виконував обов'язки вартового в казармах аеродрому.

Нагадаємо, у Міноборони Австрії заявили, що готуються до можливого блекауту через війну Росії проти України.

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