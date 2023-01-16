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Астрологический прогноз на 16 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 16 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: салатный, оливковый, лаймовый. 

Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы. 

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается. 

Питание дня: звезды не настаивают на ограничениях в питании: по их мнению, есть можно все, но маленькими порциями – чувство меры еще никому не помешало. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды. 

Сны дня: сны нынешней ночи имеют непосредственное отношение к использованию ресурсов, которыми обеспечила человека природа – его талантов и способностей: они показывают, использует ли он их на все сто процентов или, образно говоря, зарывает их в землю. 

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия. 

Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарит возможность пробуждать любовь в сердцах других людей. 

Афоризм дня: "Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью…" (Николай Гоголь). 

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Дата публикации
Просмотры
154
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