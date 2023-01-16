Астрологический прогноз на 16 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: салатный, оливковый, лаймовый.
Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается.
Питание дня: звезды не настаивают на ограничениях в питании: по их мнению, есть можно все, но маленькими порциями – чувство меры еще никому не помешало.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды.
Сны дня: сны нынешней ночи имеют непосредственное отношение к использованию ресурсов, которыми обеспечила человека природа – его талантов и способностей: они показывают, использует ли он их на все сто процентов или, образно говоря, зарывает их в землю.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.
Ангел-хранитель дня: Тисаль – дарит возможность пробуждать любовь в сердцах других людей.
Афоризм дня: "Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью…" (Николай Гоголь).
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