16 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 16 января, в православном календаре день памяти святого мученика Гордия. Жил он в конце III века, был сотником римского войска и происходил из Каппадокийского города Кесария. Однажды решил он сложить свои полномочия и уехать жить в пустыню, чтобы там подвизаться. Однажды он услышал, что в городе начали гонения христиан. Тогда явился Гордий в праздник в честь языческого бога Марса, начал проповедовать христианство и даже уничтожил идола.

Начальник приказал его схватить и жестокого мучить. Однако Гордий был непоколебим, а потому начальник сменил свой гнев на милость, однако начал уговаривать святого отречься от христианства. На что получил отрицательный ответ. Тогда Гордия повели на казнь. Перед смертью он сказал, что перед Господом отречется от тех людей, которые отреклись от самого Гордия. После этого его казнили мечом.

В честь святого 16 января празднуют народный праздник Гордия.

Приметы 16 января

Народные приметы 16 января / Фото: Pexels

вокруг луны круг – скоро будут сильные морозы;

на деревьях иней – погода будет сухой и ясной;

метель означает, что будут хорошо роиться пчелы;

по небу плывут тучи на метель.

Что завтра нельзя делать

Церковь категорически запрещает в этот день гордиться чем-либо хвалиться своими делами. Говорят, что иначе придет святой Гордей и все у вас отнимет. Также лучше не убирать в доме, особенно запрещается подметать пол, потому что можно вымести за порог свое счастье.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день нужно обращаться к знахарке, чтобы вылечиться от сглаза или других недугов. Однако очень важно быть осторожным, потому что изгнанный бес может поселиться в домашнем животном. Чтобы этого не произошло, пытались 16 января убрать в хлеву, хорошо покормить скот. А также кормили блюда из сыра, потому что верили, что они принесут счастье в дом.

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