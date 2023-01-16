В лондонском аэропорту Хитроу обнаружили пакет с ураном

Правоохранители уверяют, что угрозы для людей нет

В лондонском аэропорту Хитроу был арестован пожилой мужчина, у которого обнаружили пакет по следам урана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель полиции Ричард Смит заявил, что "обнаружение очень небольшого количества урана в пакете в аэропорту Хитроу вызывает беспокойство, но это свидетельствует об эффективности процедур и проверок, проводимых вместе с нашими партнерами для выявления такого типа материала".

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Правоохранительные органы уверяют, что обнаруженный уран не представляет никакой угрозы обществу.

Также в сообщении указывается, что пакет с радиоактивным следом происходит из Пакистана, но прибыл в Лондон рейсом из Омана. Он был адресован гражданам Ирана, проживающим на территории Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания заявила, что временно отзывает своего посла из Ирана из-за казни эксзаместителя министра обороны Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство, в том числе он был британским подданным.

Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Лондона неизвестный начал стрельбу у вокзала Юстон, в результате чего пострадали шесть человек.

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