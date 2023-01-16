У лондонському аеропорту Гітроу виявили пакет з ураном

Правоохоронці запевняють, що загрози для людей нема
У лондонському аеропорту Гітроу був арештований літній чоловік, у якого виявили пакет за слідами урану.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Представник поліції Річард Сміт заявив, що "виявлення дуже невеликої кількості урану в пакеті в аеропорту Гітроу викликає занепокоєння, але це свідчить про ефективність процедур і перевірок, які проводяться разом із нашими партнерами для виявлення такого типу матеріалу".
Правоохоронні органи запевняють, що виявлений уран не становить жодної загрози суспільству.
Також у повідомлені вказується, що пакет з радіоактивним слідом походить з Пакистану, але прибув у Лондон рейсом з Оману. Він був адресований громадянам Ірану, які проживають на території Великої Британії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія заявила, що тимчасово відкликає свого посла з Ірану через страту ексзаступника міністра оборони Алірези Акбарі, який мав подвійне громадянство, зокрема він був британським підданим.
Крім того, ми раніше інформували, що в центрі Лондона невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон, в результаті чого постраждало шість людей.
Читайте також:
- У Непалі розбився пасажирський літак: не вижив ніхто (відео)
- У Нігерії в результаті ДТП загинуло 10 людей
- Стрілянина в Римі: троє загиблих, четверо поранених