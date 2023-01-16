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У лондонському аеропорту Гітроу виявили пакет з ураном

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У лондонському аеропорту Гітроу виявили пакет з ураном

Фото: http://www.ap.org/

Правоохоронці запевняють, що загрози для людей нема

У лондонському аеропорту Гітроу був арештований літній чоловік, у якого виявили пакет за слідами урану. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представник поліції Річард Сміт заявив, що "виявлення дуже невеликої кількості урану в пакеті в аеропорту Гітроу викликає занепокоєння, але це свідчить про ефективність процедур і перевірок, які проводяться разом із нашими партнерами для виявлення такого типу матеріалу".

Правоохоронні органи запевняють, що виявлений уран не становить жодної загрози суспільству.

Також у повідомлені вказується, що пакет з радіоактивним слідом походить з Пакистану, але прибув у Лондон рейсом з Оману. Він був адресований громадянам Ірану, які проживають на території Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія заявила, що тимчасово відкликає свого посла з Ірану через страту ексзаступника міністра оборони Алірези Акбарі, який мав подвійне громадянство, зокрема він був британським підданим.

Крім того, ми раніше інформували, що в центрі Лондона невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон, в результаті чого постраждало шість людей.

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Дата публікації
Перегляди
307
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