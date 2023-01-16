Ердоган назвав умову для вступу Швеції у НАТО

Також Ердоган пригрозив погіршенням відносин зі Швецією, якщо його опоненти продовжать демонстрації у Стокгольмі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої він погодиться схвалити вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє видання TRT.

Ердоган заявив, що він твердо підтримує вимогу до Швеції видати терористів до Туреччини, перш ніж скандинавська країна зможе приєднатися до альянсу.

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"Ми сказали Швеції, що для схвалення меморандуму про входження до НАТО вони повинні видати нам близько 130 терористів. Вони цього не зробили", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Крім того, ми раніше інформували, що державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено.

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