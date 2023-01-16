Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО

Также Эрдоган пригрозил ухудшением отношений со Швецией, если его оппоненты продолжат демонстрацию в Стокгольме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые назвал условие, при котором он согласится одобрить вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает издание TRT.

Эрдоган заявил, что он твердо поддерживает требование Швеции выдать террористов в Турцию, прежде чем скандинавская страна сможет присоединиться к альянсу.

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"Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО они должны выдать нам около 130 террористов. Они этого не сделали", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Анкара вызвала посла Швеции Стаффана Херрстрома из-за действий курдской организации Стокгольми. Во время акции возле мэрии было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

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