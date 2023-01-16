Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя - ОВА

В результаті обстрілу кілька людей отримали поранення

В ніч на 16 січня окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він повідомив, що в результаті обстрілу кілька людей отримали поранення.

"Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Є інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби", - написав Старух у себе в Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вперше атакувала Київ ракетами С-400.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що ракетний потенціал Росії вичерпується, проте окупанти почали застосовувати ракети інших типів.

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