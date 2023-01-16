Астрологічний прогноз на 16 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна руйнувати, а можна лише будувати і творити. Особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тож необхідно "ловити" сприятливий момент.

Символ дня: круча.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: салатний, оливковий, лаймовий.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: недуги, що розпочалися цього дня, можуть бути тривалими та загрозливими, з серйозними ускладненнями, тому в разі погіршення самопочуття необхідно одразу ж звернутися до лікаря – самолікування категорично неприпустиме.

Харчування дня: зірки не наполягають на обмеженнях у харчуванні: на їхню думку, можна їсти все, але маленькими порціями – почуття міри ще нікому не завадило.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.

Магія та містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів, читаючи відповідні замовляння та проводячи обряди.

Сни дня: сни нинішньої ночі мають безпосередній стосунок до використання ресурсів, якими забезпечила людину природа – її талантів і здібностей: вони показують, чи використовує вона їх на всі сто відсотків, чи, умовно кажучи, закопує їх у землю.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарує можливість пробуджувати любов у серцях інших людей.

Афоризм дня: "Що таке життя? Це руйнування мрії дійсністю…" (Микола Гоголь).

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