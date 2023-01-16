Щонайменше 10 людей загинули внаслідок теракту в Конго

Ще кілька десятків осіб отримали поранення
Десять людей загинуло внаслідок вибуху, який стався на в церкві на північному сході Демократичної Республіки Конго.
Про це повідомляє Xinhua.
У повідомленні вказується, що вибух стався в неділю у церкві міста Касінді, що лежить на кордоні з Угандою.
Речник збройних сил ДРК у провінції Північне Ківу заявив, що у церкві спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Повідомляється, що загинуло щонайменше десять людей, ще близько сорока отримали поранення.
В уряді Конго відреагували та рішуче засудили терористичну атаку, до якої можуть бути причетні бойовики з ісламістського угруповання "Об’єднані демократичні сили".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британські правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в центру Лондона та поранив 6 людей, серед яких 7-річна дитина.
Крім того, ми раніше інформували, що у США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія.
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