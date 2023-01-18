Во Франции умер самый старый человек в мире

Во Франции в возрасте 118 лет умерла монахиня Люсиль Рендон, которую признали самым старым человеком в мире. Женщина умерла во сне в доме престарелых в Тулоне.

Об этом пишет The Guardian.

Рендон, известная как сестра Андре, родилась на юге Франции 11 февраля 1904 года.

Долгое время женщину считали самой старейшей европейкой, однако после смерти японки Кане Танака в возрасте 119 лет прошлого года она стала самым старым человеком на Земле.

Люсиль Рендон родилась в тот год, когда в Нью-Йорке открыли первое метро и когда Тур де Франс проходил всего один раз.

Она работала гувернанткой и репетитором, прежде чем уйти в монастырь 1944 года в возрасте 40 лет.

В 2021 году Люсиль Рендон пережила заболевание Covid-19. Вирус охватил весь дом престарелых, где она жила, унеся жизни 10 других жителей.

В интервью французскому радио Рендон сказала, что не представляет, как прожила так долго.

"Я не знаю, в чем секрет. Только Бог может ответить на этот вопрос", – сказала она.

Напомним, японка Кане Танака, которую в 2019 году признали самым старым человеком на Земле, умерла 19 апреля на 120 году жизни.

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