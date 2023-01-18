Премьер Нидерландов подтвердил предоставление Украине системы Patriot

В настоящее время украинские военные начали обучение на этих современных противовоздушных системах в Оклахоме.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи с американским президентом Джо Байденом 17 января заявил, что его страна планирует присоединиться к усилиям США и Германии по обучению и вооружению Украины передовыми системами защиты Patriot.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией в проекте Patriot. Я считаю, что важно, чтобы мы присоединились к этому", — сказал Рютте Байдену во время встречи в Белом доме.

Более того, глава правительства Нидерландов провел касательно этого разговор и с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам этого разговора Рютте сообщил вещателю NOS, что его правительство ведет переговоры о том, что именно оно может сделать. По данным министерства обороны, нидерландские военные имеют четыре системы Patriot, одна из которых не состоит на вооружении.

Предоставление Patriot Украине

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что Нидерланды согласились отправить Украине одну батарею Patriot.

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"Следовательно, теперь есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Мы работаем над новыми решениями для усиления нашей противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что по одной системе также Украине должны предоставить США и Германия. В настоящее время украинские войска прибыли на армейскую базу Форт-Силл в Оклахоме, чтобы начать тренировки по эксплуатации и обслуживанию системы противоракетной обороны Patriot, которая является самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставляет Украине для отражения российских воздушных атак.

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