Прем'єр Нідерландів підтвердив надання Україні системи Patriot

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом 17 січня заявив, що його країна планує "приєднатися" до зусиль США та Німеччини щодо навчання та озброєння України передовими системами захисту Patriot.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною в проєкті Patriot. Я вважаю, що важливо, щоб ми приєдналися до цього", — сказав Рютте Байдену під час зустрічі у Білому домі.

Більше того очільник уряду Нідерландів провів щодо цього розмову і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. За підсумками цієї розмови Рютте повідомив мовнику NOS, що його уряд веде переговори про те, що саме він може зробити. За даними міністерства оборони, нідерландські військові мають чотири системи Patriot, одна з яких не перебуває на озброєнні.

Постачання Patriot Україні

Нагадаємо, що 17 січня президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що Нідерланди погодилися відправити Україні одну батарею Patriot.

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"Отже, тепер є три гарантовані батареї. Але це лише початок. Ми працюємо над новими рішеннями для посилення нашої протиповітряної оборони", – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що по одній системі також Україні мають надати США та Німеччина. Наразі українські війська прибули на армійську базу Форт-Сілл в Оклахомі, щоб розпочати тренування з експлуатації та обслуговування системи протиракетної оборони Patriot, яка є найдосконалішою зенітно-ракетною системою, яку Захід надає Україні для відбиття російських повітряних атак.

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