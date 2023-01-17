Менял колесо на дороге: в Польше трагически погиб украинец

В Польше возле города Гарволин в Мазовецком воеводстве погиб украинец, на которого на трассе наехала фура DAF. От полученных травм украинец скончался на месте.

Об этом сообщает местная полиция.

Гражданин Украины управлял грузовиком DAF, но у транспортного средства лопнула шина и остановился на трассе. Водитель хотел самостоятельно сменить колесо.

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В этот момент в него въехал другой грузовой автомобиль DAF, которым управлял гражданин Узбекистана.

От полученных травм украинец скончался на месте. Полиция установила, что гражданин Узбекистана был трезв.

Причины аварии устанавливает экспертиза, как и то, кто из участников ДТП вел себя вопреки правилам дорожного движения.



Продолжается расследование. Гражданину Узбекистана уже предъявили обвинение в ДТП, которое имело смертельные последствия. Водителю может грозить от шести месяцев до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Польше гражданин Украины потерял водительское удостоверение, превысив скорость до 135 км/ч, нарушив запрет на обгон другого транспортного средства, а после дорожного контроля снова превысил скоростной режим. Он также получил три штрафа на общую сумму 6,5 тыс. злотых (более 55 тыс. грн).

Как сообщалось, в городе Вильчиц в Нижней Силезии в Польше украинцы попали в ДТП. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.