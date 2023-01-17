Уволят ли Арестовича: адвокаты рассказали о деликатных нюансах

После того как внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление на увольнение по собственному желанию, он может не отрабатывать две недели в случае его подписания. Но есть нюансы.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили сразу несколько юристов, которые разбираются в трудовом законодательстве.

«Все зависит от того, на каких условиях он занимал этот пост. Если он занимал должность еще отдельно на основании контракта, в котором написано, что отработка не обязательна, то уволен может быть немедленно. То есть, если заявление датировано 17 января, то может быть уволен завтра. Подпишут ли ему это заявление? На мой взгляд, один неверный комментарий может стоить дальнейшей политической карьеры. Особенно, когда из-за войны оголено сознание людей. В мирное время половина людей не обратила бы на такое внимание. Сейчас Украина – уже другая страна. В случае если заявление не подпишут, то я считаю, что это произойдет из-за того, что человек является носителем важной информации», — говорит адвокат Иван Либерман.

Другой юрист, адвокат Ростислав Кравец тоже говорит, что, если человек работает вне штата, то его могут уволить в день написания заявления.

"Сегодня заявление могут рассмотреть и принять решение. Отрабатывать две недели такое лицо не должно. Подпишут ли заявление? Я думаю, что его могут пожурить, показать, что он осознал свою ошибку. Если уволят с должности, то могут оставить в другой ипостаси. К примеру, будет не внештатным советником, а советником по другим вопросам. Я думаю, что для власти он очень полезен в плане донесения месседжей в общество. Может быть, в орбите власти он останется. Но что касается заявления, то думаю, что подпишут, для того, чтобы показать реакцию. Отказать ему – оснований вообще нет», – сообщил нам Ростислав Кравец.

Гипотеза Арестовича: что известно

Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину предположил, что, якобы, трагедия в Днепре 14 января произошла из-за сбития российской ракеты средствами ПВО ВСУ. Этот комментарий Арестовича сразу же опровергли в Министерстве обороны Украины. И отметили, что жилой дом в Днепре разбомбила российская ракета Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22 из Курской области РФ.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре.

Однако впоследствии Арестович сделал очередное заявление, "отозвав извинения".

"Благодарю добрых людей, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 до 04:05. Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться", — написал Арестович в Телеграмме .

В конце концов утром 17 января, перед тем как опубликовать заявление об увольнении, Арестович написал в Facebook, что "совершил серьезную ошибку в прямом эфире".

"Независимо от того, по какой причине и как это услышала аудитория, я все равно буду суров к информации, которую передаю. Искренне прошу прощения у пострадавших и их родных, жителей Днепра и всех, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины попадания российской ракеты в жилой дом", — написал он.

Что касается самой ракетной атаки, то по состоянию на 17 января количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру достигло 44 мирных жителей.

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